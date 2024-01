Le vacanze della Dolce vita sulla tv tedesca La campagna promozionale di Apt servizi Emilia-Romagna in Germania per le vacanze di Pentecoste ed estive prevede oltre 1.000 passaggi televisivi e online, raggiungendo 115 milioni di contatti. Lo spot tv mostra una famiglia tedesca che vive la "Dolce Vita" in Romagna. La campagna include anche la partecipazione a fiere del settore. Nel 2023, la Riviera ha registrato un aumento delle presenze e degli arrivi dai paesi di lingua tedesca.