"Le vacanze Lgbtq+? . No a sprechi di soldi"

"La Romagna è già una terra inclusiva. Iniziative per attirare il turismo Lgbtq+? No agli sprechi di denaro pubblico". Nicola Marcello e gli altri consiglieri regionali di Fratelli d’Italia bocciano il nuovo progetto presentato ieri dall’assessore al turismo Roberta Frisoni, che prevede la formazione degli operatori del settore turistico in relazione all’offerta verso la comunità ’arcobaleno’, nonché iniziative e pacchetti mirati per i turisti Lgbtq+.

Per Marcello e i colleghi Luca Pestelli e Alberto Ferrero "la Romagna è già la terra ospitale ed inclusiva per eccellenza, a livello nazionale. I nostri operatori ed imprenditori del settore non hanno alcun bisogno di essere formati, per continuare a fare quello che già fanno da anni: aprire la porta ai turisti in maniera incondizionata, senza distinzioni né discriminazioni".

I consiglieri di Fratelli d’Italia si chiedono "quale sarà l’esborso di denaro pubblico per questa iniziativa, in un momento in cui la giunta De Pascale chiede già tanti sacrifici ai cittadini attraverso una manovra di bilancio vessatorio". Per Marcello e gli altri esponenti di FdI "la Regione dovrebbe supportare il settore turistico a 360 gradi, investendo sulla promozione del brand Romagna e tutelando il territorio nel suo complesso, in favore delle attività di impresa e dei visitatori che arrivano da ogni parte d’Italia e del mondo".