"Le vaccinazioni non decollano"

"In questo periodo i nostri pronto soccorso stanno vivendo un fortissimo stress. Tuttavia è importante sottolineare che in molti casi siamo di fronte ad accessi impropri, ovvero a codici bianchi e verdi, che naturalmente contribuiscono a sovraccaricare il sistema togliendo risorse e professionalità al trattamento dei casi più gravi". E’ l’analisi di Nicola Colamaria, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Rimini. "La colpa – aggiunge – non è dei cittadini, che essendo in cerca di assistenza si rivolgono a chi è in grado di fornirla. Ci auguriamo che il debutto dei nuovi Cau (Centri di assistenza e urgenza) possa favorire il decongestionamento dei pronto soccorso, che potranno così tornare ad assolvere la loro funzione primaria". Per Maurizio Grossi (foto), presidente dell’Ordine dei medici, "la situazione che stiamo registrando in questi giorni è dovuta ad una molteplicità di fattori. In molti pensavano che il Covid fosse un capitolo chiuso, ma in realtà il virus non se n’è mai andato e sta tornando a far sentire i suoi effetti specialmente nelle categorie più fragili. Le campagne per promuovere vaccinazioni e richiami sono state imponenti, ma hanno registrato basse percentuali di adesione. E questo sicuramente può aver inciso nel determinare l’attuale picco, che potrebbe trascinarsi fino all’Epifania".