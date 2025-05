Le vetrine diventano un’opera d’arte nell’ex Piccadilly

La facciata dello storico negozio Piccadilly – acquisito di recente dal gruppo Julian — diventerà il palcoscenico di un progetto artistico firmato da Pietro Terzini. Le vetrine, temporaneamente chiuse, saranno trasformate in un’opera d’arte urbana caratterizzata dallo stile dell’artista, noto per l’uso essenziale della parola con cui costruisce messaggi ironici e spiazzanti. L’iniziativa nasce in occasione della prossima apertura del nuovo punto vendita Julian prevista per settembre. "Abbiamo voluto dare qualcosa in più a Rimini in un momento in cui la boutique non può ancora accogliere i clienti. Non vogliamo lasciare un vuoto, ma offrire una presenza capace di valorizzare le strade del centro storico", commenta Sabina Zabberoni, titolare di Julian. Il nuovo negozio Julian manterrà il team di commessi Piccadilly, ma si presenterà con un layout rinnovato. "Sono entusiasta di far parte di questo progetto che andrà a impreziosire la città di Rimini e il suo centro storico", dice Pierpaolo Nicolini di Piccadilly.

"Sono felice di portare la mia visione artistica in una città viva come Rimini - spiega Terzini – in un contesto che unisce moda, cultura e identità urbana. È un’opportunità per creare un dialogo visivo con il territorio e regalare ai passanti un sorriso, una riflessione, un’emozione". La sinergia tra arte e moda non è anche un gesto concreto di valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la boutique e la comunità locale, offrendo un’esperienza culturale aperta a tutti.

Fondata nel 1959, Julian ha affermato la sua posizione nel settore della moda. Attualmente vanta otto boutique multi-brand distribuite tra Milano Marittima, Rimini e San Marino. L’azienda conta si un e-commerce di notevole proporzioni rilevanza che consente di effettuare vendite online sia a livello nazionale che internazionale.