Le Voci dell’anima in sei serate

Torna dal 26 settembre all’1 ottobre al Teatro degli Atti di Rimini il festival Le Voci dell’anima, con sei serate dedicate al teatro e alla danza, quattro workshop aperti al pubblico e un incontro finale. La XXI^ edizione diretta da Maurizio Argan e Alessandro Carli coinvolgerà compagnie provenienti da tutta Italia in un programma che conta quindici spettacoli, in concorso per aggiudicarsi il premio. Biglietto d’ingresso a 1 euro.