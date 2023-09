Le voci dell’anima risuonano agli Atti

Il titolo, preso da alcune poesie di Pessoa, interpreta molto bene il programma della 21esima edizione di un festival longevo e indipendente: Le voci dell’anima. Il prezzo simbolico di un euro, la voglia di avvicinare i giovani al teatro, la qualità degli artisti emergenti e contenuti culturali che sono chicche preziose che arricchiscono l’anima: questo è il cartellone scelto tra 78 proposte, de Le voci dell’anima 2023, il festival di teatro e danza che dal 26 settembre al 1 ottobre 2023 riaccenderà i riflettori del palcoscenico del Teatro degli Atti di Rimini. Si comincia il 26 settembre, con Animali da palco: le voci di Loredana Scianna, Teresio Massimo Troll e Marcello Tosi al sax introducono il pubblico alla serata. Segue Danio Manfredini con Al presente, uno spaccato della mente e della sua inafferrabilità. Filippo Carrozzo salirà sul palco mercoledì 27 con Siamo qui riuniti o della democrazia imperfetta. Seguirà lo spettacolo Hotel Borges della Piccola compagnia della Magnolia (con Davide Giglio, scrittura e regia di Giorgia Cerruti).

Il 28 settembre va in scena Sindrome Italia. O delle vite sospese di e con Tiziana Francesca Vaccaro. Poi Digiunando davanti al mare di Principio Attivo Teatro (di Fabrizio Saccomanno, drammaturgia di Francesco Niccolini, con Giuseppe Semeraro) Venerdì 29 settembre è la volta della danza. Il Collettivo Os presenta M.M.M. (Met. Meet. Melt), con Dora Schembri e Maria Cargnelli. Giovanni Careccia si esibisce in Faunes e From C. to you. La quarta serata si conclude con The Old Man di Collettivo Nanouk . Le voci di Loredana Scianna, Teresio Massimo Troll e Massimo Semprini al sax, con Animali da Palco, ci preparano alla penultima serata, sabato 30, caratterizzata da un programma misto che vede sia performance di teatro che di danza. Pop Opera con Roberto De Sarno, Raffaella Migliori e Manuele Berretti sarà al Teatro degli Atti con Non commettere atti impuri o La Boutique Humaine. Seguirà il monologo in prosa di Antonio Santangelo, Priamo. Primi passi. Chiude il festival il primo ottobre alle 21 Pinuccio Fazio, padre del giovane Michele Fazio, vittima della mafia di Bari poco prima di aver compiuto sedici anni: seguirà lo spettacolo con Sara Bevilacqua, vincitrice dell’edizione del festival 2022, Stocc ddo’ - Io sto qua.

Infine i quattro workshop che si svolgeranno nella settimana del festival: prima il laboratorio teatrale con Danio Manfredini, poi La Danza dell’anima è il secondo laboratorio che prenderà il via il 27 settembre alla sala Pamphili del Teatro degli Atti. A condurre questo seminario di danza butoh e pratiche di danza sensibile sarà Kea Tonetti, con accompagnamento musicale dal vivo di Tivitavi. Dal 28 al 30 settembre al via il workshop di Quotidianacom Non dormire sugli allora, tre pomeriggi dedicati al pensiero, all’immaginazione, alla scrittura per il teatro.

Rosalba Corti