Le vongole si mangiano nei mesi con la ‘erre’

Il convegno sull’acquacoltura sostenibile organizzato dal Consorzio mitilicoltori dell’Emilia Romagna è stata l’occasione per fare il punto sulla produzione delle cozze nei nostri mari. Il convegno era l’occasione per presentare il marchio regionale di qualità "acquacoltura sostenibile di qualità" che serve ad identificare gli allevatori che rispettano i requisiti valorizzanti che sono: indicazione dell’origine degli animali, la gestione dell’allevamento, la sostenibilità dell’allevamento nei tre parametri sociale, ambientale, economica. Intanto le buone notizie: i nostri allevatori applicano già buone pratiche nel loro modo di allevare quindi l’adottare il disciplinare sarà relativamente facile; le cozze per loro natura sono una fonte di proteine, ricche di vitamine e minerali contengono l’omega 3 che è un acido anti colesterolo, le controindicazioni in realtà sono legate alla cattiva conservazione ed allevamento e ciò dà ancora più valore al marchio; gli allevamenti sono poco invasivi.

"Se parliamo di cozza romagnola occorre comprendere che questo mollusco è stagionale e si consuma nei mesi caldi - dice Giuseppe Prioli, presidente del

Consorzio – Siamo impegnati a fare arrivare al consumatore questo messaggio. Non siamo contro alle cozze invernali ma tutti devono sapere che in quella stagione si consumano cozze provenienti dalla Spagna o dalla Grecia. Inoltre la filiera e i controlli finiscono là dove il prodotto incontra il consumatore ovvero il ristorante. Per questo stiamo collaborando con Omar Casali ed i cuochi di Cheftochef, sono loro che devono garantire che il prodotto è quello con il quale cenerebbero in famiglia".

Quindi seguite il detto delle nostre nonne: mangia le cozze nei mesi senza R (estivi) e le vongole in quelli con la R (invernali) e ricordiamoci che le cozze romagnole sono tra le migliori d’Italia.

Luca Ioli