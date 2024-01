Le ’Zie’ segnano il punto più bello per Julia

Nella gara di domenica scorsa tra Consolini Volley e CBL Costa Volpino al PalaMarignano si è realizzata una sorpresa speciale: con l’organizzazione delle associazioni Atleti al tuo fianco, che muove il mondo dello sport per il sostegno emotivo in oncologia, e AROP, che assiste pazienti dell’oncoematologia pediatrica di Rimini, le pallavoliste della squadra di casa hanno ospitato sugli spalti una tifosa speciale.

A sostenerle in questa gara c’era infatti Julia, una bambina che si trova in cura presso l’Ospedale Infermi di Rimini, che le ragazze erano andate a conoscere e a sostenere nel suo percorso di terapia: ad inizio gara Julia e la sorella Anna Maria sono state invitate al centro del campo dove, mentre lo speaker presentava al PalaMarignano acclamante la loro storia, Serena Ortolani ha consegnato loro la maglia e il pallone ufficiali con autografi e dediche e un regalo per ognuna: un peluche del Pokemon preferito da Julia e un set da disegno per Anna Maria, appassionata di pittura.

Al termine della partita Julia e Anna Maria sono state di nuovo invitate in campo per partecipare alla fotografia celebrativa della vittoria, che ha visto le “Zie” di San Giovanni in Marignano protagoniste dentro e fuori dal campo con questa iniziativa a favore di AROP, che ha dato valore alla giornata di Julia e al percorso della squadra con Atleti al tuo fianco per conoscere come sostenere le emozioni di chi affronta un tumore.

Una giornata di festa che ha emozionato tutti i presenti, portando calore e vicinanza ad una famiglia che si trova lontana da casa per continuare il proprio percorso di cura, ma che ha ricevuto l’affetto di tutto un territorio che, compatto, fa il tifo per loro.