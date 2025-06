"Lea Massari e Alvaro Vitali hanno mostrato la nostra anima"

Nei giorni in cui sfilano a Rimini e Riccione i grandi protagonisti delle serie tv, arrivati qui per la prima edizione di Italian Global Series Festival, due lutti colpiscono il mondo del cinema e toccano da vicino anche la nostra città.

Martedì si è spento a 75 anni Alvaro Vitali, volto della commedia sexy italiano, e lanciato al cinema proprio da Federico Fellini. Fu il regista riminese a notarlo in un provino e a farlo esordire, con una piccola parte, in Fellini Satyricon. Fellini lo volle poi sul set anche per I Clowns, Roma e Amarcord.

Nelle stesse ore è arrivata la notizia della scomparsa di Lea Massari: l’attrice si è spenta lunedì a quasi 92 anni. Massari fu Monica, la compagna del protagonista Daniele Dominici interpretato da Alain Delon, ne La prima notte di quiete, indimenticabile film diretto da Valerio Zurlini girato in Riviera. L’attrice mancò l’occasione di lavorare con Fellini: era stata proposta al Maestro per il ruolo della moglie di Mastroianni in Otto e mezzo ma non fu scelta per via del trucco...

"Lea Massari e Alvaro Vitali sono stati due interpreti del nostro cinema dalla carriere molto differenti. Una cosa li unisce– osserva il sindaco Jamil Sadegholvaad – Hanno dato il loro contributo a due capolavori del cinema, che più di altri, hanno colto l’anima di Rimini: La prima notte di quiete e Amarcord. Con Lea e Alvaro se ne va un pezzo di questo grande racconto"