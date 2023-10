‘Leader per forza’: al Club nautico il nuovo libro di Funiciello

‘Leader per forza’. La storia e il presente sono fatti di leader che hanno preso in carico decisioni e scelte epocali, raggiungendo risultati che hanno lasciato un segno nelle epoche vissute. Nessuno meglio di chi per anni ne ha seguito comportamenti, qualità e scelte può raccontarli. Antonio Funiciello (nella foto) non è solo l’autore del libro Leader per forza. È anche colui che nel corso della propria vita professionale ha ricoperto posizioni di grande rilievo, tra cui quella di capo dello staff a Palazzo Chigi durante le presidenze di Gentiloni e di Draghi.

La sua esperienza a così alti livelli di leadership lo rende un esperto nel campo. Nel suo nuovo saggio, Funiciello tratteggia quali sono le caratteristiche più importanti di un capo, arrivando a disegnarne il profilo e giungendo alla considerazione che spesso i leader migliori sono diventati tali fronteggiando le necessità che gli si sono poste davanti.

I lettori vengono così guidati attraverso un viaggio nelle storie di persone e personaggi che hanno raggiunto risultati straordinari nelle varie epoche storiche, da Golda Meir a Harry Truman, Cavour, Lincoln, Nelson Mandela e Václav Havel. Il libro offre una prospettiva unica sulla leadership, esplorando le storie, le qualità, le competenze e gli approcci che hanno guidato molte figure illustri nella pratica del proprio lavoro.

Funiciello presenterà il suo saggio al Club Nautico venerdì alle 17. Nell’occasione l’autore sarà intervistato da Valerio Baroncini, vice direttore nazionale di Qn - il Resto del Carlino.