L’eccidio di Fragheto "Celebrare la memoria è un dovere morale"

Dopo 79 anni l’eccidio di Fragheto non si dimentica: "è un dovere morale ricordare le persone grazie al cui sacrificio oggi viviamo in democrazia e libertà" così Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, ha voluto commemorare le 31 persone trucidate dalle truppe nazifasciste il 7 aprile 1944 nella frazione di Casteldelci. Ieri la cerimonia a cui la Petitti ha presenziato insieme al sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli. Fra le vittime dell’eccidio: anziani, donne, bambini e 15 partigiani catturati nel corso degli scontri con la brigata Garibaldi Romagnola. Emma Petitti, poi, sembra rivolgersi direttamente al presidente del Senato La Russa, duramente contestato per le sue dichiarazioni sull’eccidio delle Fosse Ardeatine. "Fatti come l’eccidio di Fragheto – spiega la presidente dell’assemblea – vanno ricordati usando le parole giuste e senza omissioni di sorta che minacciano la storia". E aggiunge che attività come quelle promosse dall’associazione "Il Borgo della Pace" volte a tenere viva la memoria "sono più che mai necessarie", sottolineando inoltre l’impegno della Regione per la conservazione della Memoria tramite iniziative sulla storia del Novecento, con diverse attività e progetti sul territorio e con l’obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza sui "diritti di cittadinanza e sulla cultura europea". Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Rimini, e presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, che ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae insieme a Giuseppe Gabrielli, unico sopravvissuto vivente alla strage di Fragheto: "Quel maledetto giorno Giuseppe Gabrielli si salvò dall’esecuzione dei nazisti che vide 31 vittime del posto tra cui anche 7 bambini (di cui uno di soli 40 giorni) perché si trovava come chierichetto a fianco al parroco per le benedizioni pasquali. Vederlo oggi, navantenne, circondato da tanti studenti della Valmarecchia di varie età, è stata l’immagine più bella. La cerimonia alla quale ho partecipato in rappresentanza di Provincia e Comune di Rimini, è stata davvero bella, sentita, partecipata. Essere presenti oggi, a distanza di 79 anni, non significa tanto guardare al passato, ma soprattutto guardare al futuro della nostra nazione affinché tragedie simili, frutto di ideologie totalitarie, non debbano più accadere nè in Italia nè altrove".

Andrea G. Cammarata

Mario Gradara