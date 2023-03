L’economia cresciuta nonostante la pandemia: più imprese e persone occupate rispetto al 2019

L’economia di Santarcangelo ha tenuto, nonostante il Covid. Anzi: rispetto alla fine del 2019 sono addirittura aumentate sia le imprese che le persone occupate. A fine 2019 le aziende erano 2.579, mentre il 2022 si è chiuso con 2.621 imprese attive. E ancora più positivo è il dato che riguarda le persone occupate dalle imprese santarcangiolesi. A fine 2019 si contavano nelle aziende della città 8.088 lavoratori, mentre si è arrivati a quota 8.749 alla fine del 2022, con un incremento superiore all’8%. Sono le piccole e medie imprese del commercio (pubblici esercizi compresi) e dell’artigianato a fare la parte del leone a Santarcangelo. Le attività del commercio sono 927, il 31% del totale delle imprese presenti, e impiegano 2.623 persone, 112 in più rispetto al 2019. L’artigianato produttivo e di servizi conta 746 aziende (pari al 28%) e 3.183 addetti, 533 in più del 2019. L’agricoltura può vantare 255 imprese con 631 lavoratori. "Tra i segnali positivi dell’economia santarcangiolese – osserva l’assessore Angela Garattoni – c’è la crescita di un settore trainante come il commercio. Il nostro centro commerciale naturale regge, grazie alla sua specificità e all’impegno degli operatori".