L’economia del Titano punta alle stelle

San Marino va in orbita. Il Titano sta organizzando il San Marino Aerospace, il primo evento internazionale dedicato al settore dell’aerospazio e della space economy. A ottobre, esattamente il 25 e il 26, al Multieventi si incontreranno istituzioni, laboratori, aziende e startup per confrontarsi sulle prospettive dell’innovazione, della ricerca e della tecnologia aerospaziale. Per due giorni, la Repubblica ospiterà convegni, panel, incontri b2b, dimostrazioni, laboratori e approfondimenti, con la partecipazione dei massimi esperti italiani ed esteri nel settore dell’aviazione e dell’aerospazio. Prevista anche un’ampia area espositiva, con la presenza prevista di oltre 200 espositori provenienti da San Marino, Italia, Europa, Stati Uniti ed altri Paesi del mondo. "San Marino Aerospace è un evento fortemente sentito e voluto dalla Repubblica di San Marino – dice il segretario di Stato all’Industria, Fabio Righi – che guarda al futuro con occhio attento, dinamico ed innovativo, e che intende offrire un’importante opportunità di sviluppo e crescita per operatori economici, finanziari e scientifici. Una prima edizione che intende aprire la strada, con l’ambizione di diventare biennale e promuovere San Marino come riferimento del settore aerospaziale, capace di unire il continente europeo con Paesi lontani, dando fondo alla propria vocazione di Paese neutrale e promotore di dialogo, che in questo caso si concentra sull’innovazione e sulle sfide del domani".

Durante l’evento, sarà anche annunciato il progetto per la nascita della San Marino Aerospace Valley. Il territorio sammarinese si propone infatti di accogliere e creare un network sinergico tra aziende leader nel settore dell’aerospazio – in particolare per quanto riguarda la ricerca, l’innovazione, la tecnologia, la sostenibilità, l’energia e la finanza – che possano condividere le proprie competenze e rendere il titano un polo di eccellenza ed attrazione a livello internazionale. Questo polo potrà vedere inoltre lo sviluppo di una speciale collaborazione tra San Marino e Italia".

Al momento, tra gli enti e le aziende specializzate che hanno confermato la partecipazione figurano l’European space agency (Esa), la Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), Thales, Avio Aero, Ohb Italia e Dallara.