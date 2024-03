L’economia è maschile. Pochissime le manager

Le donne spesso si trovano di fronte alla mancanza di opportunità di avanzamento di carriera. I dati elaborati dal Centro Studi CISL Romagna (sulla base degli avviamenti al lavoro da giugno 2022 a giugno 2023) rivelano che la quota di donne dirigenti in posizioni chiave dell’economia è in media del 37% in Romagna, leggermente superiore alla media regionale che è del 34%. La situazione più critica si riscontra nella provincia di Rimini, dove le donne solo il 32%, mentre gli uomini registrano i tassi più elevati in Romagna, con il 68%.

Nelle professioni intellettuali, si osserva che la quota di donne nella media regionale e a è del 66%. Rimini registra il tasso più alto con l’71%.