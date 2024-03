L’economia tiene: "Ma ora bisogna puntare ancora di più sull’innovazione"

L’economia della Romagna tiene. Nonostante le difficoltà innescate da guerre e rincari e, soprattutto, nonostante le conseguenze dell’alluvione. È l’istantanea che emerge dalla Camera di commercio nell’anticipare i temi del Rapporto sull’economia della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che sarà presentato lunedì a Forlì. Il 2023, stando alle elaborazioni del sistema camerale sulle previsioni di Prometeia, è caratterizzato per il territorio di Rimini da un lieve incremento del valore aggiunto pari allo (0,3% in termini reali, a prezzi costanti anno 2015), inferiore al dato regionale (+0,9%) e a quello nazionale (+0,7%).

A livello settoriale si stima una crescita della ricchezza prodotta nei servizi (+2,7%), mentre tutti gli altri comparti sono in flessione: costruzioni (-0,9%), manifatturiero (-3,5%) e agricoltura (-5,2%). L’export per il 2023 è stimato in calo (-1,6%), in misura superiore alla flessione regionale (-0,8%) e nazionale (-1,2%).

In crescita del 5% il reddito disponibile delle famiglie (elaborato a prezzi correnti), con un trend inferiore a quello regionale (+6,2%), ma più in linea con quello nazionale (+5,5%). Il valore aggiunto per abitante, pari a 27.200 euro, si mantiene nettamente inferiore al dato regionale (33.300 euro) e in linea con la media nazionale (27.300 euro). Nel 2023 la provincia di Rimini si distingue per una elevata partecipazione al mercato del lavoro: il tasso di attività è del 70%. Il tasso di occupazione, del 65,5%, risulta superiore al contesto nazionale (61,4%), ma nettamente inferiore a quello regionale (70%). Il tasso di disoccupazione (6,3%) è migliore di quello nazionale (7,7%), ma più alto della media regionale (4,8%). Infine, nel 2023 la produttività per addetto (63.400 euro) si mantiene inferiore a quella degli ambiti territoriali di riferimento (68.400 euro in Italia e soprattutto 73.500 euro a livello regionale).

"I dati disponibili – l’analisi di Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna – confermano la reattività del nostro tessuto sociale ed economico che resiste, pur con le difficoltà dello scenario generale e nonostante la drammatica alluvione che ha colpito duramente alcune aree e danneggiato importanti infrastrutture. Il nostro sistema produttivo è caratterizzato da elementi di particolare dinamismo e forza che hanno determinato nel tempo buoni risultati in termini di crescita e di coesione. È comunque indispensabile percorrere con determinazione la ‘via alta dello sviluppo’, fare dei dati e della conoscenza un differenziale competitivo puntando sull’innovazione, sulle nuove tecnologie e sulle competenze". Ecco perché Battistini chiede "una forte convergenza della governance territoriale per operare con un approccio nuovo scelte largamente condivise, poiché si è competitivi, come imprese e come persone, se si è inseriti in un sistema territoriale competitivo. Serve una profonda e diffusa innovazione".

Giuseppe Catapano