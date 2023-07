Lega all’attacco del centrosinistra "Travisata la sentenza del Tar"

I conti non tornano, ribatte la Lega con Elena Raffaelli, contestando l’azione della coalizione Angelini che è ricorsa al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che ha annullato le elezioni. "Stanno travisando i contenuti della sentenza del Tar e i verbali della Prefettura che certificano senza ombra di dubbio la mancata corrispondenza tra i verbali e le schede contate in ben 12 seggi dei 22 verificati. E questo è innegabile visto che lo certifica anche la loro memoria difensiva. Di conseguenza si prospetta il meccanismo della ‘scheda ballerina’ che per Angelini è così difficile da comprendere. Lo spieghiamo ancora una volta. Il Tar evidenzia come la differenza anche di una sola scheda in più o in meno rispetto ai verbali produca un effetto sostanziale sull’affidabilità dell’espressione del voto. Quindi non una questione di poco conto da qualunque punto di vista lo si consideri". Altro elemento sul quale i legali della coalizione puntano è la presunta inconsistenza del ‘viaggio’ della "busta gialla della sezione 1 ritrovata nella sezione 2. Come spiegarla? Angelini e l’avvocato della ex maggioranza dovrebbero sapere che al seggio centrale sono estratti dalle buste sigillate solo i verbali e non altri documenti. Come possono continuare a parlare di errori formali e di imperfezioni nella compilazione dei verbali? Ciò significa solo che non hanno rispetto della volontà e del voto degli elettori". La Lega ribatte punto su punto convinta che "Daniela Angelini e il suo schieramento non fanno una bella figura, neppure nei confronti dei loro elettori, perché danno modo di capire di che pasta sono fatti mostrando il loro vero volto. Ad Angelini interessa solo mantenere la poltrona". Altro tema, i tempi della giustizia. "I tempi del commissariamento non dipendono dalla Lega, sia chiaro, ma crediamo che elezioni limpide e il rispetto della volontà degli elettori siano diritti costituzionali inviolabili. Parlare di ‘perdita di tempo’ riferendosi al tentativo di ristabilire la verità dà la misura del livello etico-morale della sinistra che vede vacillare il proprio potere. Al contrario di Angelini, noi sapremo accogliere la sentenza del Consiglio di Stato. Comunque vada l’esultanza della sinistra a seggi ancora aperti e il protrarsi delle operazioni al seggio centrale l’indomani dello scrutinio sono anomalie che alimentano concreti dubbi".

a. ol.