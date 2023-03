Legambiente: "Diciamo sì al parco eolico"

Legambiente spinge sul nuovo impianto eolico in mare. L’associazione ha organizzato domani al Palazzo del turismo di Rimini (inizio alle 17), un incontro per approfondire il progetto Per Legambiente "il parco eolico offshore di Rimini è una grande opportunità per il territorio: potrà generare fino a 330 Megawatt di potenza, un quantità di energia superiore a quella prodotta da 180mila impianti fotovoltaici domestici". All’incontro partecipano i rappresentanti di Energia Wind (la società che ha proposto l’impianto), Sauro Pari della Fondazione Cetacea, l’assessore alla transizione ecologica di Rimini Anna Montini, i sindaci di Riccione e Bellaria Daniela Angelini e Filippo Giorgetti, l’assessore all’ambiente di Cattolica Alessandro Uguccioni. L’incontro è aperto a tutti.