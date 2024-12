Legge Salvacasa e ambiente. Professionisti a confronto

Cinquecento professionisti provenienti dalla provincia di Rimini (e non solo) si sono dati appuntamento ieri nella seconda edizione del festival ‘Palazzo delle professioni’, promosso dalla Fondazione Rete Professioni tecniche di Rimini. Un’occasione di aggiornamento e confronto per i professionisti provenienti da diversi settori, dagli architetti agli ingegneri passando per i geometri e i periti industriali. L’appuntamento si è aperto ieri al Palacongressi con un convegno di approfondimento sulla legge 105/2024 ‘Salvacasa’, i temi della transizione ecologica e la green economy, moderato dal giornalista Angelo Raffaele Marmo, condirettore del Quotidiano Nazionale. Diversi gli interventi di relatori qualificati e rappresentativi dei vari ambiti professionali e istituzionali, a partire dall’avvocato Giovanni Santangelo (dirigente servizio giuridico del territorio, disciplina edilizia, sicurezza e legalità, Giunta regionale Emilia Romagna). Nel dettaglio, la legge ‘Salvacasa’, legata alla transizione ecologica, è un’iniziativa volta a proteggere le abitazioni delle famiglie, specialmente quelle in difficoltà economica, mentre si promuove il passaggio verso pratiche e tecnologie più sostenibili dal punto di vista ambientale. Il festival proseguirà domani con la ‘Serata degli auguri’, alle 19, sempre al Palacongressi. Ci sarà uno spettacolo musicale con Gessica Notaro e Matteo Mecozzi, seguiti da una performance con artisti a sorpresa. La serata è riservata agli iscritti e agli invitati.