Legge sul consumo, verso la class action anche a San Marino

In Commissione finanze è arrivato il via libera al progetto di legge sul consumo. Una norma che riguarda la tutela, anche collettiva, dei consumatori per garantire loro un più elevato livello di protezione. "Il pdl – spiegano dalla Segreteria Industria – vuole dettare i principi fondamentali, quali i diritti dei consumatori, gli obblighi dei produttori e fornitori, le pratiche commerciali scorrette introducendo, anche nuovi strumenti di tutela sia davanti ad un autorità di nuova istituzione competente in materia e fondamentale nella logica di maggiore integrazione con il contesto europeo, sia di fronte al commissario della legge (class action), senza tralasciare previsioni per l’introduzione di processi che, pur garantendo la massima tutela, possano portare velocemente alla definizione delle controversie rafforzando il concetto di certezza del diritto così legati alle esigenze del mondo economico".