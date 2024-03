Legge urbanistica regionale. Ecco il piano della Provincia: "Stop al consumo del suolo"

Nella sala Marvelli della Provincia di Rimini, si è tenuta nei giorni scorsi la presentazione pubblica del Piano Territoriale di Area Vasta (Ptav), il piano generale con valenza strategica, strutturale e di coordinamento di cui le Province devono dotarsi seguendo la legge regionale. Si tratta dello strumento di pianificazione che prenderà il posto del Ptcp, uno strumento di fondamentale importanza per il futuro del nostro territorio e di tutta la comunità, poiché affronta temi cruciali come il cambiamento climatico e l’equità territoriale indicando una direzione strategica. Alla presentazione, che ha visto la partecipazione di 67 persone tra amministratori e tecnici dei Comuni, rappresentanti delle parti sociali, liberi professionisti e cittadini, sono intervenuti il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, il consigliere provinciale delegato a Pianificazione e Urbanistica Fabrizio Piccioni, il prof. Francesco Musco dell’Università Iuav di Venezia, coordinatore scientifico del Piano, il dirigente della Regione Emilia-Romagna Marcello Capucci, la responsabile dell’Ufficio di Piano Roberta Laghi e il funzionario Alberto Guiducci. Come ha rilevato nel suo intervento il prof. Musco: "il Piano è uno dei casi pilota in Emilia-Romagna. Contiene elementi importanti e guarda alle tante diverse sfide di quest’area, ovvero il contenimento del consumo di suolo, i servizi ecosistemici, l’adattamento climatico, la rigenerazione e la valorizzazione paesaggistico-ambientale, prevedendo specifiche linee di indirizzo e coordinamento". Il presidente della Provincia Sadegholvaad, ha sottolineato come sia "necessario avere la consapevolezza che non può esserci sostenibilità ambientale se non siamo in grado di garantire la sostenibilità sociale".