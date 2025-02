"Leggere i giornali è fondamentale"

"Dare spazio ai giovani è fondamentale. Oggi si legge e si scrive meno, e invece il giornale, la carta, ha ancora un grande valore". Alessandro Salighini, patron del ristorante latino-iberico ‘Exquisito’ di Santarcangelo di Romagna, va dritto al punto. La sua è una filosofia chiara: sostenere le nuove generazioni, sia nella ristorazione che nella cultura. Per questo il suo locale ha scelto di essere sponsor del progetto ‘Cronisti in classe’ de il Resto del Carlino. "Il progetto – dice – mi ha colpito proprio perché dà un’opportunità concreta ai giovani di esprimersi, di raccontare, di imparare il valore delle parole. In un’epoca in cui si comunica solo sui social, tornare alla scrittura su carta è un modo per riscoprire la profondità del pensiero".

Il suo ristorante ha un’anima giovane. Quanto conta per lei investire sulle nuove generazioni? "Tantissimo. Nel nostro staff nessuno supera i 25 anni. Li ho aiutati a trovare casa, insegnato il menù, guidati nella loro crescita professionale. Condividere l’entusiasmo dei giovani è la nostra forza. Hanno idee fresche, energia, voglia di mettersi in gioco. Certo, serve sacrificio, ma se ci credi i risultati arrivano".

‘Exquisito’ è un ristorante dal format particolare. Ce lo racconta? "È un viaggio. Ogni giorno puoi assaporare un pezzo di mondo diverso. Abbiamo un menù variopinto che cambia spesso, influenzato dalle culture gastronomiche di vari paesi. Dall’Argentina a Cuba il locale è pieno di gigantografie di posti lontani, proprio per trasmettere il senso dell’esplorazione. Il cibo è cultura, incontro, scambio".

Qual è il consiglio che darebbe a un giovane che sogna di aprire un ristorante? "Non mollare. Io vengo dal settore della vendita di attrezzature per hotel e villaggi, ma il mio sogno era aprire un ristorante. Ho lavorato anni per realizzarlo. Non è facile, ci sono sacrifici, ostacoli, momenti duri. Ma con perseveranza, passione e fiducia nelle proprie idee, si può ‘narrare’ una bella storia di successo".

