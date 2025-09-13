Leggere in biblioteca. Torna l’iniziativa

Con l’apertura delle scuole torna il progetto pluriennale "Leggere in Biblioteca" che propone attività didattiche, percorsi di lettura e giochi a tema per i bambini e i ragazzi dai 5 ai 14 anni, tutto gratis. Nato per appassionare alla lettura fin dalla tenera età, nell’ultimo anno scolastico ha coinvolto circa 1.400 tra alunni e studenti, dai 5 ai 14 anni.

Tra le proposte della Biblioteca comunale tornano "Segno e sogno", narrazioni musicali dedicate ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, "Il grande gioco della lettura", attività ludico-didattica rivolta alle classi terze della scuola primaria, "Tombola delle storie" per le classi quarte, "Storie di tutti i generi", laboratorio sui generi letterari riservato alle seconde classi delle scuole medie, nonché "Basi della tecnica fotografica", laboratorio di fotografia analogica per le classi terze della scuola secondaria.

Oltre alle attività scolastiche si prevedono altre iniziative come la mostra "Dall’Album dei Ricordi", esposizione di immagini e fotografie storiche della fototeca comunale, è in programma dal 22 settembre al 31 ottobre nella galleria del Centro della Pesa. In programma il 4, 10, 11 e 25 ottobre anche "Libri a piccoli passi", corso formativo per insegnanti, educatori e volontari che operano nella fascia 3-7. Non mancherà "Storie tra le nuvole" letture animate per bambini tra i 3 e i 9 anni. Il primo incontro si terrà dal 22 al 27 settembre. Le letture proseguiranno in novembre ogni venerdì dalle 17 alle 18, per concludersi il 13 dicembre con "Le storie di Zia Natalina", animate dall’attrice Alessia Canducci.