Leggi e scrivi con il digitale?. Memoria e attenzione in calo

Carta, penna, pc. Come sarebbe un dialogo tra loro se potessero parlare? Cosa è cambiato in questi secoli e quanto è utile il digitale ma anche quali rischi affrontano i giovani? "Dai fogli di papiro dell’antico Egitto sono giunta alla consistenza di oggi e sono fondamentale per i processi di scrittura – racconta carta – Sono ecologica, versatile, facile da trasportare, su me si possono scrivere pensieri, parole ma anche disegnare liberamente. Un libro è di carta ed è altamente tecnologico: lo puoi sfogliare quando vuoi e andare avanti e indietro nella lettura senza alcun obbligo e impegno. E non devo essere caricata da una batteria". Fa eco penna: "Anch’io sono uno strumento decisivo per la scrittura: sono ergonomica e di facile uso. Non è più tempo di calamai e pennini, oggi mi trovi nei modelli migliori per ogni tipo di scrittura, per fissare idee e pensieri". E il pc cosa pensa di se stesso e della sua utilità? "Sono la massima evoluzione del pensiero dell’uomo a partire dai primi abaco, utile per i conteggi, fino alla complessità delle operazioni di oggi. La scrittura con me è semplice: basta digitare. Sono utile, pensate al Covid, quando la didattica era a distanza e quindi si scriveva solo su di me".

I disturbi psicologici sono in aumento tra giovani e la continua crescita dell’uso del digitale nella scrittura e nella lettura è preoccupante e contribuisce al calo delle capacità mentali. Alcune facoltà come la memoria, lo spirito critico e la concentrazione sono sempre più latenti. Negli ultimi 10 anni i disturbi dell’apprendimento sono aumentati del 357%. Gli esperti affermano che l’eccessivo utilizzo delle tecnologie è negativo per lo sviluppo delle abilità mentali. Da quando noi ragazzi usiamo il cellulare, è iniziato un progressivo deterioramento mentale inarrestabile: più la scuola si digitalizza, più calano le nostre competenze. Scrivere a mano e leggere su carta è un modo per rallentare efficacemente questo processo. Infatti quando si legge su carta si fa più attenzione e si ricorda meglio quello che si apprende. All’Accademia militare di West Point hanno diviso un corso in due sezioni: la classe che ha usato carta e penna ha avuto risultati del 20-30% superiori a quella che ha usato il digitale. In Svezia Lotta Edholm, ministra dell’istruzione, ha sostituito tutto il digitale con la carta. Il digitale non è negativo, ma non deve spazzare via tutto il buono del vecchio mondo. Noi perciò continueremo a scrivere. W la carta e la penna.

Penelope Masiero I, Sofia Franca, Giulio Guidi, Rebecca Riggio II