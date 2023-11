Il leghista Montevecchi: "Elena Cecchettin è una satanista". Bufera sul consigliere riminese

Rimini, 21 novembre 2023 – Sono parole di bufera quelle affidate a un post su Facebook oggi pomeriggio da parte del consigliere regionale della Lega, riminese, Matteo Montevecchi. Parole sulla scia di quanto in Veneto il collega del Gruppo Misto Stefano Valdegamberi aveva già ‘sentenziato’ via web non una ma ben due volte. Parole contro Elena Cecchettin, sorella di Giulia la ragazza uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Filippo Turetta, che il consigliere Montevecchi ha definito "una satanista". L’evocazione al "vero male" scrive Montevecchi arriva accompagnata da un corredo di foto di Elena Cecchettin in cui la ragazza sfoggia un trucco a tinte gotiche e una felpa – indossata durante un’intervista televisiva – che raffigura un presunto simbolo satanista.

A sinistra Elena Cecchettin, con la felpa 'incriminata'. A destra il consigliere Matteo Montevecchi

Ecco quindi che ai dettagli il consigliere regionale della Lega unisce l’ideologia e la posizione ferrea condivisa già dal consigliere veneto Valdegamberi per cui le parole di Elena Cecchettin sul patriarcato e il mea culpa degli uomini sono "inaccettabili". Non solo. Il consigliere riminese, infatti, nel riprendere il passaggio invettivo della Cecchettin sul fatto che Turetta sia "un figlio sano della società patriarcale", scandisce: "Si tratta di pura propaganda funzionale alla diffusione di un determinato pensiero che impone di credere che sia una colpa solo il fatto di essere uomini e che ci sia la necessità di una rieducazione di Stato. Si tratta di ideologia woke – punta il dito Montevecchi – che predica una incessante divisione tra uomo e donna da respingere con fermezza".

Ma è in chiusura di pensiero che il consigliere alimenta il fuoco della polemica come mantice sulla brace. "Piuttosto qualcuno dovrebbe spiegare perché Elena – conclude il consigliere –, per proferire il suo discorso impregnato di ideologia, si è presentata in mondovisione con una felpa della Thrasher che richiama il mondo dell’occulto e del satanismo e soprattutto per quale motivo sul suo profilo Instagram che è pubblico e che chiunque potrebbe vedere in pochi secondi, sono presenti sue foto con croci rovesciate sul volto, collane sataniche, statue di Lucifero e quant’altro. In sostanza la rappresentazione del male, quello vero".

Il post del consigliere in poche ore ha fatto il giro del Web e ritorno, scatenando nel centinaio di commenti a seguire una feroce dibattito tra sostenitori del pensiero del leghista e oppositori che stigmatizzano duramente le parole del consigliere auspicando che contro Montevecchi "vengano presi provvedimenti". La sollevazione politica non si è poi fatta attendere. Parole "vergognose, che sarebbero da “cancellare". Così Silvia Piccinini, consigliera regionale M5s in Emilia-Romagna, ha definito le dichiarazioni del leghista Matteo Montevecchi contro la sorella di Giulia Cecchettin. "Mentre ci svegliavamo con l’ennesimo femminicidio – commenta Piccinini – c’è chi ha il coraggio riprendere le dichiarazioni vergognose del consigliere Valdegamberi, abbassando ulteriormente il livello con elucubrazioni deliranti che mescolano riferimenti all’ideologia woke e al satanismo". Montevecchi, attacca la 5 stelle, "arriva a negare l’esistenza del patriarcato, sminuendo e delegittimando le parole di Elena Cecchettin".