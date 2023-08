Lei non paga l’affitto: lui tenta di stuprarla

Una lite in casa poi degenerata in un presunto tentativo di violentare una ragazza di 21 anni. Sono questi, stando ad una prima ricostruzione, i contorni della vicenda che si sarebbe consumata il 13 agosto in un’abitazione di Santarcangelo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato uno straniero di 37 anni, accusato del tentato stupro di una connazionale di 16 anni più giovane, sua convivente. L’uomo, che è sposato e abita sotto lo stesso tetto insieme alla moglie e alla 21enne, ha respinto ogni addebito a suo carico parlando di denuncia dettata da motivi di gelosia. Difeso dall’avvocato Giovanni Collura del foro di Forlì-Cesena, è comparso in aula nel corso dell’interrogatorio di convalida e davanti al gip di Rimini Vinicio Cantarini ha fornito la propria versione dei fatti. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla ragazza.

La vittima ha raccontato di essere arrivata nel nostro Paese da non molto tempo e di aver trovato ospitalità nella palazzina in cui alloggia il 37enne insieme alla moglie e ai familiari. Con i padroni di casa aveva raggiunto un accordo che prevedeva il pagamento di un canone d’affitto di 200 euro al mese, e di altri mille euro per sbrigare le pratiche burocratiche necessarie all’ottenimento della residenza. Così la scorsa domenica, secondo il suo racconto, il 37enne avrebbe bussato alla porta del ragazza pretendendo il pagamento della somma concordata. Al rifiuto della giovane, sarebbe però andato su tutte le furie.

"Se non puoi pagare, allora devi venire a letto con me", avrebbe detto l’uomo, secondo quanto riferito dalla vittima agli inquirenti. Minaccia che sarebbe stata accompagnata – sempre secondo la ricostruzione di parte – da una vera e propria aggressione fisica, con tanto di maglietta strappata e vari graffi sul braccio. Una scena a cui avrebbe assistito anche un’amica della 21enne, che ha confermato la sua versione coi carabinieri. Le due giovani sono corse a barricarsi in stanza e hanno chiuso a chiave la porta, facendo partire delle chiamate alle forze dell’ordine. In primis alla polizia locale e successivamente ai carabinieri. Sul posto è quindi intervenuta l’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha riscontrato sul corpo della donna dei graffi e altri segni, compatibili con il tentativo di strattonamento. I militari dell’Arma hanno acquisito le testimonianze dei presenti e sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. In aula davanti al giudice, lo straniero ha negato categoricamente ogni accusa, affermando che all’origine di tutto ci sarebbero questioni di gelosia tra la 21enne e la moglie.