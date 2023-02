L’elogio dell’avversario, una prova di maturità

Siamo abituati a temere la divisione, come se da essa non potessero scaturire altro che guerre, violenze, fratricidi. Tutto il nostro linguaggio è impregnato di questo timore radicale, tutte le esistenze individuali si affaticano dietro questo miraggio: mettere fine ai conflitti, al dissidio. La divisione mette spavento. Siamo abituati a dire a noi stessi: dobbiamo eliminare quel che ci divide, dobbiamo trovare il comune terreno. Eppure senza conflitto non nascono né le città, né i cittadini. Il mito (Romolo e Remo ad esempio) vuole addirittura che le città stesse siano figlie del fratricidio.