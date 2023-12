L’emergenza casa continua. Duecento famiglie senza un tetto

L’emergenza casa a Cattolica si fa sempre più profonda e sul fronte del disagio sociale l’amministrazione comunale ora mette in campo la nuova Consulta del terzo settore per chiamare ad un unico tavolo tutte le realtà del volontariato e dell’assistenza e progettare interventi concreti per sostenere le famiglie ed i cittadini nei difficili bilanci famigliari di questi mesi invernai. "E’ stata votata all’unanimità mercoledì sera in consiglio comunale l’istituzione della Consulta del terzo settore – conferma Roberto Franca, consigliere comunale di maggioranza della lista ’Idee in Comune’ – e questo è un primo importante passo verso alcuni progetti concreti in aiuto della comunità cattolichina. Partiremo subito ragionando anche sull’emergenza casa: ci sono 200 famiglie in lista di attesa per una casa popolare".

Ed ecco già alcune proposte: "Vogliamo realizzare più case popolari diminuendo le superficie e le volumetrie di quelle attuali per ricavare maggiori unità abitative – continua Franca –, ma anche si deve iniziare a ragionare per sgravi fiscali e bonus economici in favore di chi affitterà tutto l’anno a famiglie con figli, un ragionamento da iniziare tutti insieme per capire come poter risolvere il tema del mercato immobiliare e delle sue tariffe. Il nostro territorio è ricco di appartamenti estivi ma spesso chi vuol risiedere ha necessità di affitti annuali e dunque si deve andare nella direzione anche di favorire chi affitta tutto l’anno. Poi a livello sociale lavoreremo per aiutare le famiglie con i pagamenti delle utenze".

lu.pi.