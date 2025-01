L’Emilia-Romagna brilla al Memorial Fabbri

Nello spettacolo della Rimini Basketball Week, con i tornei giovanili che stanno animando gli impianti del riminese, la nota stonata è l’ennesimo rinvio di una partita alla palestra Carim causa pioggia.

L’autunno e l’inverno hanno tormentato lo storico campo di via Cuneo, un parquet che per anni, ma forse non più, si è fregiato a ragion veduta dei galloni di seconda palestra riminese dopo il Flaminio. Diversi rinvii per la mancanza di tenuta del tetto, che permetteva all’acqua di passare, in tante partite senior e giovanili.

Ieri è accaduto di nuovo, con la gara dell’Emilia – Romagna contro il Veneto spostata all’ultimo momento alla palestra della media Di Duccio di Miramare. I lavori dovrebbero riprendere la prossima settimana, ma intanto a Rimini si è giocato e la selezione regionale, dopo lo spostamento, ha travolto i pari età veneti dominando dall’inizio alla fine.

Nella gara, valevole come prima partita nel girone B per il Memorial Mario Fabbri (selezioni Under 14), grande gioco di squadra e risultato finale di 103-67. Il tabellino: Focaccia 4, Manzo 17, Tolomelli 3, Cerminara 7, Maietti 8, Monti 4, Padrini 3, Mazzone 13, Govoni 15, Girardi 6, Haka 7, Mambriani 16. All.: Carnaroli. Oggi l’Emilia – Romagna giocherà due partite alla Sforza di San Giuliano: alle 11 col Friuli-Venezia Giulia e alle 18 con la Toscana.

Domani sono in programma le semifinali 1°-4° posto e 5°-8° posto, lunedì mattina tutte le finali.