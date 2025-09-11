"L’Emilia street parade? Solo propaganda e tanti disagi per i residenti"

"Il rischio è che l’Emilia street parade, più che celebrare la rigenerazione urbana della statale con le nuove ciclabili, serva a mettere in scena un successo politico". Così il capogruppo di Alleanza Civica Barnaba Borghini sul grande evento del 20 settembre, quando la via Emilia sarà chiusa al traffico per ospitare un tour in bici, musica dal vivo, djset e punti ristoro in occasione dell’inaugurazione della nuova pista ciclabile. "Nessuno discute l’utilità dell’opera – sottolinea Borghini – ma colpisce la velocità con cui è stato completato l’ultimo tratto. Una corsa contro il tempo dettata da un’agenda comunicativa più che da una pianificazione tecnica". Poi l’attacco a quello che chiama il metodo Sacchetti: "Progetti di forte impatto visivo, ma non sempre accompagnati da riflessioni su tempi, costi o utilità. La chiusura della statale e le postazioni musicali comporteranno inevitabili disagi per residenti e non solo. È stato davvero valutato se ne valesse la pena?". Infine il richiamo a Mutoid, impegnati nella battaglia legale per restare a Santarcangelo: "Agli artisti solidarietà solo a parole – continua Borghini – mentre i fatti raccontano anni di silenzi, immobilismo, scelte discutibili che hanno portato alla situazione attuale". "La città merita opere utili, non scenografie – conclude Borghini –. E una politica che guardi al futuro, non solo alla prossima campagna elettorale".