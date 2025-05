L’emporio solidale va avanti: "Un aiuto prezioso alle famiglie"

Avanti con l’emporio solidale di Santarcangelo. Aperto dall’ottobre 2022 è diventato un aiuto prezioso per tante famiglie in difficoltà, che possono qui fare gratuitamente la spesa di cibo, prodotti per l’igiene e altri beni di prima necessità. Il market solidale è gestito dai volontari del gruppo Civivo Ven èulta, nato durante l’emergenza Covid. Oggi sono oltre 50 le famiglie e 170 le persone aiutate dall’emporio. I volontari collaborano con i servizi sociali e i vari enti del terzo settore. Un’attività che continua: il Comune ha appena rinnovato per un altro anno la convenzione con i volontari, "per proseguire un servizio prezioso per la città sotto molti punti di vista – dicono il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore Filippo Borghesi – Oltre a fornire beni di prima necessità a famiglie in difficoltà, l’emporio e i suoi volontari hanno potenziato la rete di collaborazioni tra enti del terzo settore. Un esempio virtuoso".