L’enfant terrible Alessandro Ciacci alla conquista della risata con LOL

Dal Circolo Milleluci di Rimini al programma tv ’LOL’: la carriera del comico riminese Alessandro Ciacci va a gonfie vele. L’attore 35enne, nato e cresciuto a Rimini, regista, autore, scrittore, è uno dei volti rivelazione del talent di Amazon Prime ‘LOL Talent – Chi ride è dentro’ che seleziona i futuri comici da inserire nel programma ‘LOL - Chi ride è fuori’. Al teatro Brancaccio di Roma, su dieci comici emergenti, ne è stato scelto solo uno: Ciacci.

Il riminese ha conquistato tutti, pubblico e giuria, formata da Elio delle Storie Tese, Katia Follesa, Lillo Petrolo, il Mago Forest e altri ospiti speciali. Sfida dopo sfida Ciacci è arrivato in finale e ha vinto. "Mi sono completamente messo in gioco, ma non mi aspettavo di vincere – racconta – Ho sfruttato tutto il bagaglio tecnico accumulato in questi anni, tra stand up comedy, teatro e improvvisazione. Gli altri concorrenti erano davvero temibili. Ora la sfida è in LOL. Non ridere mai".

Com’è iniziata la sua carriera da comico? "In maniera del tutto imprevista, dal momento che non ho mai detto ‘Voglio fare il comico’. Sono partito dal teatro, frequentando un laboratorio al liceo Serpieri, nel doposcuola. Poi mi sono iscritto all’Accademia teatrale di Bologna e, dopo il diploma, ho iniziato subito a lavorare sia sul palcoscenico che come regista e insegnante. Ho fondato una mia compagnia, per cui ho scritto dei testi, alcuni di questi sono arrivati nelle mani di comici professionisti che mi hanno chiesto di scrivere per loro monologhi comici. Visto che funzionavano ho detto ‘Quasi quasi mi ci butto anche io…’".

E poi? "Dal 2017 ho iniziato a girare l’Italia con i miei one man show. Parallelamente, al Circolo Milleluci ho organizzato per anni una rassegna di stand up comedy. Ho sempre girovagato molto per fare spettacoli, oltre alla Romagna, a Milano, Bologna, Roma e anche a Londra e Amsterdam. Poi sono arrivati i programmi tv di Comedy Central, Zelig, i Fringe Festival di Torino e Milano, collaborazioni importanti e un ottimo riscontro di critica".

L’ingresso a LOL come è arrivato? "Mi hanno proposto un provino e da lì è partita l’avventura. LOL segna per me l’inizio di un nuovo percorso, sono felice che gli autori del programma mi abbiano dato la possibilità di fare dei monologhi a me molto cari, anche di inizio carriera, dedicati a Rimini e alla romagnolità. Diciamo che sul palco del Brancaccio si è chiuso un cerchio".

Quanto ama Rimini anche se con la sua comicità pungente la prende in giro? "Tanto. Con Rimini ho lo stesso rapporto che Joyce aveva con Dublino, un legame complicato ma imprescindibile. Non sono un romagnolo tipico, ma amo Rimini".

A LOL si presenta come un intellettuale ma molto caustico. "È come sono realmente, nessun personaggio. Salgo sul palco vestito come nella vita di tutti i giorni, sono un intellettuale ma con una forte vocazione da enfant terrible, molto cinico. Un romagnolo atipico".

Progetti per il futuro? "Ora ci sarà LOL e sarà un’esperienza fantastica. Il meccanismo del gioco è micidiale: in una stanza con altri 9 big della comicità, mi sfiderò in una maratona di 6 ore con l’obiettivo di non ridere. Poi da maggio porterò in giro per l’Italia il mio nuovo spettacolo ‘Fantasista’. Che poi è quello che voglio fare, d’ora in avanti. Intrattenimento a 360gradi, senza limiti di genere, come i grandi Paolo Poli e Gigi Proietti. Sarà uno spettacolo interattivo, dove il pubblico sceglierà il percorso dello spettacolo. Il mio desiderio è di esibirmi anche a Rimini, magari al teatro Galli".

Rita Celli