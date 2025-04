L’enogastronomia sbarca nell’Isola

Ponte di Pasqua in vista: scalda i motori il "Mercato europeo". Non c’entra con quello istituzionale. Si tratta invece di "stand, enograstronomia, street food, birrerie e prodotti tipici" che sbarcheranno nell’Isola dei Platani e nella vicina via Perugia dal 18 al 21 aprile. Appunto in occasione del ponte pasquale. Annunciati dagli organizzatori "più di 50 stand europei e internazionali, con spazio allo street food di qualità, e cucine on the road". "Si potranno gustare prelibatezze italiane, europee e di tutto il mondo, accompagnate dalle migliori birre artigianali".