Lenzuoli per Gaza. E la città si unisce in preghiera

Oggi anche Rimini alzerà una voce silenziosa ma potente per la pace, con l’iniziativa “50.000 sudari per Gaza”: lenzuoli bianchi appesi a finestre, balconi e spazi pubblici come simbolo delle vite spezzate nella Striscia. Il gesto, sostenuto dal comitato cittadino "L’ultimo giorno di Gaza", già promotore della mobilitazione del 9 maggio in piazza Tre Martiri, intende scuotere le coscienze e dare volto alle vittime innocenti del conflitto, in particolare ai più giovani. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Rimini e dell’Ausl Romagna e si svolge in concomitanza con la giornata di preghiera per la pace lanciata dal Papa e accolta dal Vescovo di Rimini. Alle ore 11, nella chiesa dei Paolotti in piazza Tre Martiri, verrà recitato il Rosario per la pace, seguito da un momento di raccoglimento davanti alla statua dell’Immacolata in piazza Cavour. "Preghiamo perché si disarmino i cuori", ha detto Papa Leone XIV nell’udienza del 21 maggio, rinnovando l’appello a porre fine alle ostilità e a garantire l’accesso agli aiuti umanitari.