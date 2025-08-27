"L’eolico? Emilia Romagna e Toscana trovino un accordo"

Spero che Emilia Romagna e Toscana trovino un punto d’accordo sull’impianto eolico al confine tra le due regioni. A dirlo è il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, che a Rimini – ieri era al Meeting – ha fatto il punto sui progetti di parchi eolici in Emilia Romagna. Naturalmente si è parlato anche dell’impianto che sorgerà in Valmarecchia.

"So che c’è un confronto molto serrato tra le due regioni. Sono in difficoltà nel pormi in mezzo: teniamo presente che una regione (la Toscana, ndr) va al voto" ha spiegato il ministro. Precisando di dover "rispettare come governo nazionale le regioni coinvolte".

Sui progetti offshore, Pichetto Fratin ha evidenziato la complessità tecnica: "C’è una valutazione da farsi, non ci sono ancora state le aste. Riguarda un equilibrio tra i prezzi del galleggiante rispetto a quelli su pali, una valutazione che stiamo facendo".

Sui tempi della valutazione, che si protrae da mesi, Pichetto Fratin è cauto: "Va fatto con l’Unione Europea, non faccio previsioni dei tempi". I tre progetti in questione sono quello di Acnes al largo di Ravenna (attualmente in stallo), quello contestato al largo di Rimini e quello sull’Appennino al confine tosco-emiliano.