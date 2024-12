"L’eolico rovinerà il paesaggio"

"Invitiamo tutti i cittadini e le imprese a inviare una Pec o una mail alle autorità competenti per fare sentire la propria voce e sostenere la tutela del nostro territorio". In relazione all’impianto eolico in mare davanti alla costa, Riccione turismo – guidata da Franco Vannucci – non si ferma e ribatte alle critiche piovute da Legambiente. "Non si tratta di allarmismo, né di una reazione esagerata. Chiediamo solo che in Italia venga rispettata la legalità e le normative di tutela ambientale, principi fondamentali che devono sempre prevalere. In molti, fino a oggi, non erano a conoscenza dell’opinione espressa dalla Soprintendenza né dei vincoli paesaggistici che gravano sul Monte San Bartolo, dichiarato di ‘notevole interesse pubblico’. La nostra azione ha avuto il merito di far emergere questi aspetti importanti e di sensibilizzare la cittadinanza". Dagli albergatori arrivano anche frecciatine nei confronti di Legambiente. "Ci lascia perplessi anche l’affermazione secondo cui l’impianto eolico non comprometterebbe il paesaggio, poiché ‘tanto ci sono già le piattaforme a rovinare l’ambiente’ Un ragionamento che ci sembra superficiale e che merita un approfondito dibattito pubblico".