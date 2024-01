Leonardo Bindi vuole fare il bis a San Leo: "Nella mia lista ci sarà spazio per tanti giovani"

"Lo avevo già anticipato l’estate scorsa ai miei cittadini e così sarà: la mia volontà e ricandidarmi per le prossime amministrative". Leonardo Bindi, sindaco di San Leo, non ha dubbi: correrà per fare il bis e a sostenerlo sarà tutta la maggioranza attuale. La lista civica di Bindi tornerà nuovamente a proporsi alle elezioni di giugno. Ci saranno delle new entry nella lista, tra loro alcuni giovanissimi. "È giusto che certi problemi che i ragazzi vogliono portare all’attenzione dell’amministrazione – dice Bindi – vengano seguiti direttamente dai giovani. E ce ne sono tanti sul territorio che hanno voglia di mettersi a disposizione". Bindi sta già lavorando al programma elettorale, con un’attenzione particolare ai progetti già in corso: il restauro del Torricino nel borgo storico di San Leo, la riqualificazione dell’ex scuola e il restyling per il castello di Pietracuta, più gli ingenti investimenti per l’impianto sportivo di Pietracuta, la riqualificazione di Libiano nonché di varie strade comunali. A sfidare Bindi sarà un gruppo formato da persone dell’area del centrosinistra. Tra loro ci saranno anche l’ex assessora espulsa da Bindi, Francesca Mascella, e Alessandro Tosarelli, consiglieri di minoranza con le liste SiAmo San Leo e Passione e impegno. "Ripartiamo dall’esperienza fatta in questi 5 anni per avviare un nuovo progetto di governo – dicono Tosarelli e Mascella – in forte discontinuità con l’attuale amministrazione". Ma va trovato il candidato sindaco.

r.c.