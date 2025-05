Leonardo Bonucci in cattedra. Sfide ai rigori e lezione con i ragazzi: "Insegnerà loro i valori dello sport"

"Antonio Conte mi voleva con lui al Napoli". E chissà che Leonardo Bonucci, attuale assistente di Bernardo Corradi alla guida dell’Italia under 20, non decida di seguirlo per un clamoroso ritorno a Torino, nel caso in cui Conte accetti l’offerta della Juventus. Sicuramente gli chiederanno anche questo domani gli studenti delle scuole delle Maestre pie, dove l’ex difensore della Juventus e della nazionale azzurra sarà ospite per una speciale ‘lezione’ sui valori dello sport. Bonucci è stato invitato a Rimini direttamente da Manuel Mussoni, dirigente delle scuole delle Maestre pie. Che, l’anno scorso, riuscì a portare a scuola l’ex attaccante di Juve, Udinese, Napoli, Torino e Sampdoria e della nazione Fabio Quagliarella. "Siamo riusciti a organizzare questo evento grazie a un amico in comune – spiega Mussoni – Proprio com’era accaduto con Quagliarella nel 2024. Bonucci è stato subito disponibile e ha accettato il nostro invito. Sarà un onore avere un campione come lui nella nostra scuola: parlerà ai ragazzi dei suoi successi da calciatori, di tutti i sacrifici che ha dovuto affrontare per arrivare così in alto, della passione che serve in tutte le cose della vita proprio come nello sport".

Sarà una giornata memorabile, quella di domani per i bambini e i ragazzi della scuola. Bonucci è atteso intorno alle 9. Saluterà i 640 studenti (dai bambini della scuola d’infanzia fino ai ragazzi delle superiori) nel giardino della scuola. Ad ‘animare’ il saluto di Bonucci agli alunni ci sarà anche l’attore e imitatore riminese Carlo Frisi, che si cimenterà con le sue parodie di alcuni degli allenatori dell’ex difensore: proporrà divertenti imitazioni di Antonio Conte (ci sarà davvero da ridere, visti i rumors…), Massimiliano Allegri, del ct dell’Italia Luciano Spalletti. Dopo i saluti e il tempo per selfie e autografi Bonucci sfiderà i ragazzi ai calci di rigore. Poi, dal ‘campo’, salirà in cattedra per l’incontro (nel teatro della scuola) con 75 studenti della scuola media e alcuni ospiti. Per l’occasione saranno presenti Umberto Calcagno, attuale presidente dell’Aic, l’associazione dei calciatori italiani, dirigenti della società del Rimini calcio e di Rbr.

Manuel Spadazzi