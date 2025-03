Leonardo, piccolo pianista. Vede la musica col cuore

Aveva solo quattro anni, ma quando ascoltava i primi motivetti dell’opera, cercava il pianoforte di casa e cominciava a riprodurli. Quei tasti diventano uno strumento per superare il buio. Leonardo è non vedente dalla nascita per una malattia genetica della retina che comporta la cecità.

Quando mamma Lucia Brighenti e papà Francesco Targa hanno visto l’attenzione e la capacità con le quali il figlio, nato nel 2015, riproduceva quei motivetti dopo averli ascoltati, hanno pensato che Leonardo potesse esprimersi al pianoforte. "Gli bastava ascoltare e riproduceva la melodia – ricorda Lucia -. Abbiamo capito che era un dono e abbiamo contattato un maestro". Come tutte le cose belle, raggiungerle non è semplice. Tant’è che dopo il primo periodo di lezioni, nel 2019, ecco che il Paese e mezzo mondo rimangono vittima della pandemia da Covid, e anche a Rimini scatta il lockdown. Come tanti, Lucia e Francesco hanno tenuto duro assieme a Leonardo. Un periodo difficile, e non appena c’era la possibilità, il pianoforte era l’occasione per volare alto. "Avevamo visto in lui la passione già dalla prima volta che aveva ascoltato l’opera. Era il Rigoletto. L’opera gli piace molto e quando possiamo, andiamo a teatro con Leonardo". Durante il lockdown si era chiusi in casa, ma quella passione non è mai venuta meno. Leonardo si metteva a canticchiare il Rigoletto, "lo sapeva a memoria". Poi con il maestro Franco Benedetto Morri ha iniziato a dare forma al proprio istinto, tasto dopo tasto. La scorsa primavera, in occasione del primo maggio, è salito su un palco al Parco degli artisti, seduto al suo pianoforte davanti al pubblico. Poi, sempre sotto la guida del maestro Morri, sono arrivate altre occasioni. "Nella scelta delle occasioni e dei momenti in cui far esibire Leonardo ci affidiamo al Maestro, che lo ha già fatto esibire prima dei suoi concerti. Devo dire che con Leonardo si è instaurato un rapporto profondo e molto bello". In platea, nei primissimi posti ci sono Lucia e Francesco, orgogliosi del figlio. Ed ora quali palcoscenici vedranno esibirsi Leonardo? "Un passo alla volta – dice Lucia – Nelle decisioni ascoltiamo i consigli del Maestro, ma ora bisogna anche studiare perché la fine della scuola a giugno non è lontana". Intanto il piccolo pianista impara e sperimenta andando oltre l’opera. "Oggi gli piace tanto altro, dal rock alla classica fino all’elettronica".

Andrea Oliva