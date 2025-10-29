"L’epico viaggio di Enea e quello della mia famiglia: trionfa l’ironia"

Paolo Cevoli torna in scena con il nuovo monologo Figli di Troia da lui scritto, diretto e interpretato. Il mitico viaggio di Enea è raccontato in chiave ironica e contemporanea in novanta minuti senza pausa nell’appuntamento di stasera (secondo spettacolo dopo quello di ieri) al teatro Galli, fuori abbonamento. Il noto attore e comico intreccia il suo viaggio a quello intrapreso dal babbo Luciano emigrato in Australia negli anni Cinquanta, nonché a quelli effettuati da Cristoforo Colombo, come pure da Cappuccetto Rosso e dal principe vichingo Ragnar o. Nello spettacolo l’epico peregrinare del fondatore di Roma si conclude con un picnic a base di panini alla porchetta, ma l’intera trama, tra l’incalzare delle gag, è tesa a riscoprire valori e radici degli italiani, della propria terra.

Da cosa scaturisce questa scintilla virgiliana? "Da un mio viaggio a Roma, durante il quale ho visto la statua di Enea a Villa Borghese. Ho tratto ispirazione dall’opera del Bernini, da lì ho cominciato a lavorarci fino a farne una commedia divertente, che ha già fatto sessanta repliche, sempre in sold out come le due serate riminesi e le quattro recenti proposte a Pesaro, e che andrà avanti in tour fino a maggio 2026".

Perché Figli di Troia? "Prendo spunto da Enea per raccontare le vicende di questo eroe mitologico ed epico, ma in realtà poi racconto la storia della mia famiglia e un po’ di attualità. Il monologo procede con tre viaggi paralleli, quello di Enea, il suo rapporto con il padre e con il figlio, quindi il mio con mio padre, con i miei figli e i miei nipoti e poi i fatti dei nostri giorni, da Trump a Elon Musk fino a Sinner. Paragono insomma Enea ai personaggi del nostro tempo. Ci sono poi Cristoforo Colombo e le favole con Cappuccetto rosso".

Cosa racconta di suo padre? "Il suo viaggio epico fatto negli anni Cinquanta in Australia in cerca di fortuna. Voleva fare un po’ di soldi per poi costruire una pensione a Riccione, sogno poi realizzato, dove lo attendeva mia madre, come Penelope, solo che mamma, anziché tessere la tela, faceva la sfoglia. Il viaggio è comparato a quello di Enea, anche lui come emigrato. Così le figure della mia famiglia vengono paragonate a quelle dell’Eneide, trovando spunti comici e simbolici".

Questo ha acceso in lei un desiderio. "Vorrei fare un viaggio in Australia sulle orme di mio babbo. Non ci sono mai andato, ora vorrei andarci con mio fratello Luca. Servirà un mese, ma non demordiamo".

Nives Concolino