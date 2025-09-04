Lepri investito sulla Statale. I misteri sulla dinamica

Sono ancora tanti i punti interrogativi attorno alla morte di Arrigo Lepri, 83 anni, ex commercialista di Santarcangelo. L’uomo è deceduto lunedì scorso, poco dopo le 21.30, travolto da più automobili lungo la Statale 16, nei pressi di Igea Marina. Lepri era sceso dalla propria vettura e aveva attraversato la carreggiata a piedi, per cause che ancora devono essere chiarite. Fondamentale, ai fini della ricostruzione della dinamica, sarà la testimonianza dell’amico di Lepri – suo coetaneo – che quella sera era con lui sulla Dacia Duster e che avrebbe parzialmente assistito alla scena. L’uomo, ancora sotto choc per quanto accaduto, è stato sentito a lungo dalla polizia stradale incaricata dei rilievi. Avrebbe riferito che lui e l’ex commercialista, amici di lunga data, avevano l’abitudine di uscire qualche volta insieme. Lunedì scorso, Lepri lo avrebbe invitato "a bere un caffè". Dopo aver girato per un po’ in auto, all’improvviso l’83enne si sarebbe fermato con la macchina in una piazzola sul lato della carreggiata. A quel punto è sceso, ha aperto il bagagliaio e – stando a quanto riferito – si sarebbe incamminato nel buio dicendo all’amico di "aspettare un attimo" e che avrebbe dovuto "verificare una cosa", attraversando dapprima le due corsie del proprio senso di marcia per scavalcare il guardrail e raggiungere il lato opposto della strada, dove si trova una fascia di vegetazione. Pochi minuti dopo ha ripercorso lo stesso tragitto a ritroso, tornando verso la sua auto. Un comportamento difficile da spiegare, che ha suscitato dubbi e perplessità tra gli inquirenti. È stato allora, mentre si trovava nuovamente in carreggiata, che Lepri è stato investito da una Range Rover, condotta da un giovane riminese che se lo è trovato improvvisamente davanti e non ha potuto evitarlo. Come da prassi, l’automobilista è stato sottoposto ai test tossicologici e dell’alcol.

Dovranno essere valutate eventuali responsabilità, anche in relazione al limite di velocità (che in quel tratto, come già detto, è dei 110 km/h) e alla scarsa visibilità. Non è da escludere che gli accertamenti possano essere estesi anche ad altri conducenti implicati nel drammatico scontro costato la vita all’ex commercialista santarcangiolese.