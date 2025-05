L’Erasmus+ è un’esperienza che arricchisce i ragazzi

Quest’anno la nostra scuola ha aderito al progetto Erasmus+ grazie ai fondi che ha ottenuto dall’Unione Europea. L’Erasmus+ è uno scambio interculturale tra scuole europee, per avvicinare popoli e nazioni. Abbiamo intervistato i nostri compagni che sono stati in una scuola portoghese e una spagnola per una settimana. Tutti concordano sul fatto che sia stata un’esperienza fantastica, sia a Porto che a Siviglia e che sia servita per rafforzare, oltre che il legame tra paesi europei, anche le proprie competenze linguistiche.

Com’era la tua giornata tipo?

"La mattina, andavamo a scuola con i compagni portoghesi per seguire le lezioni e svolgere le attività. Nel pomeriggio tornavamo a casa della famiglia ospitante per consolidare i rapporti" dice J, che è stato a Porto.

"In Spagna, la mattina, c’era un ritrovo a scuola per fare insieme delle attività, seguire lezioni con i professori spagnoli oppure visitare delle città vicine, per poi la sera mangiare insieme alla famiglia dell’alunno che mi ospitava" aggiunge L.

Quali diversità hai notato tra la scuola straniera e quella italiana?

J: "A Porto le classi cambiano in base alle materie e la scuola dispone di una mensa e di una cancelleria".

L: "In Spagna, la scuola è la stessa dagli 11 ai 18 anni, enorme. Inoltre, al posto della classica campanella suonano delle canzoni diverse ogni ora".

Perché sei voluto/a andare e cosa ti è piaciuto di più?

J: "Sono partita per provare un’esperienza senza genitori, per conoscere nuove persone e migliorare il mio inglese. Di questa esperienza mi è piaciuto molto il legame che si è costruito sia con i compagni portoghesi che con quelli italiani, così come tutte le attività". Anche G. e L. sono partiti per provare una cosa nuova e unica. "Si è creato un legame tra noi e i coetanei spagnoli".

Quali cibi avete provato?

J: "In Portogallo ho mangiato molto riso, dolci e la francesinha, un piatto composto da pane tostato, carne e prosciutto cotto".

G. e L.: "Noi abbiamo mangiato cibi tipici spagnoli come lo jamon (prosciutto crudo tipico, ndr), il gazpacho, la sobrasada e la paella".

L’esperienza di questi ragazzi non si è conclusa viaggiando: hanno trascorso una settimana all’estero, si sono impegnati per ricevere a loro volta i loro partner a Verucchio. Gli alunni spagnoli sono venuti in visita a marzo scorso, mentre i portoghesi arriveranno a breve. Durante questi giorni la nostra scuola organizza diverse attività di accoglienza e di scambio. Tutti hanno condiviso la bellezza di questa iniziativa e hanno deciso di riproporla nei prossimi anni, anche in differenti paesi.

Kevin Delvecchio,Agnese Crociati,Maya Zanchini,Diego Pascarella III C