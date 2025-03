L’erede di Gianni Indino. Confcommercio cerca il nuovo presidente:. Lanzetti è tra i favoriti

Sostituirlo non sarà un’impresa facile. La morte di Gianni Indino ha lasciato un vuoto immenso in Confcommercio. A tre settimane dalla scomparsa del presidente, l’associazione ora ha iniziato il percorso che dovrà portare al rinnovo dei vertici e alla scelta del successore di Indino. Per statuto, la Confcommercio deve rinnovare tutti i direttivi territoriali e quelli di settore, per arrivare poi a eleggere la nuova giunta provinciale a cui spetterà il compito di scegliere il nuovo presidente. Proprio in questi giorni sono state convocate le prime due assemblee: quella di Fimaa (è la categoria degli agenti immobiliari), indetta per il 10 marzo, e quella per eleggere il nuovo direttivo della Confcommercio di Cattolica e San Giovanni, che si terrà il 12 marzo. Seguiranno le assemblee per Rimini, Riccione, Santarcangelo e gli altri comuni, e quelle per le altre categorie. Un percorso piuttosto lungo, che durerà almeno un mese e mezzo per arrivare alla scelta del nuovo direttivo provinciale. Sarà la giunta a eleggere poi il presidente.

Per il successore di Indino sono diversi i nomi di ballo. Uno è Nicola Angelini, storico presidente della Fiva (la federazione dei venditori ambulanti). In questo momento è lui a fare le veci di Indino. Angelini è tra quelli con più esperienza, indubbiamente parte tra i favoriti. Si è già chiamato fuori dai giochi invece Gaetano Callà, presidente della Fipe (la Federazione dei pubblici esercizi), per motivi personali e di lavoro. Così come non saranno della partita né Ennio Sanese (titolare del Carnaby e vari hotel) né Alduino ‘Richard’ Di Angelo (Rose & Crown), che hanno già ricoperto in passato il ruolo di presidente della Confcommercio. Tra i papabili circola anche il nome di Gianmaria Zanzini, presidente provinciale regionale di Federmoda.

Ma negli ambienti di Confcommercio non sono pochi a puntare su Giuliano Lanzetti, proprietario del Bounty e fondatore di ‘Pienissimo’. Lanzetti ha già avuto in passato ruoli importanti nel direttivo di Confcommercio. Per molti rappresenterebbe il profilo giusto, sia per l’esperienza maturata, sia per questioni anagrafiche (Lanzetti ha 48 anni), sia perché quello dei pubblici esercizi è uno dei settori trainanti di Confcommercio. Per molti associati e anche per alcuni dirigenti dell’associazioni Lanzetti rappresenta la figura più completa per prendere il timone dopo scomparsa di Indino. Il suo nome è in ballo. Molto dipenderà anche da lui. Ufficialmente non ha ancora dato la disponibilità a candidarsi. Ma se lo farà, potrebbe trovare un ampio sostegno.

Da qui all’elezione della giunta provinciale mancano diverse settimane. C’è tempo per la scelta. Ma quello di Giuliano Lanzetti potrebbe essere il nome giusto per raccogliere il testimone e colmare il vuoto lasciato dalla scomparsa di Indino.