L’eredità di Sacchetti: "Finita l’era delle correnti. Abbiamo vinto nei comuni ritrovando l’unità nel Pd"

Il trionfo nella sua Santarcangelo. I successi ottenuti a Misano, San Giovanni, Verucchio, Poggio Torriana e in altri comuni dove il Pd voleva a tutti i costi confermarsi. "Abbiamo perso Saludecio, è vero, ma ci siamo ripresi Montegridolfo. A Bellaria, dove il nostro candidato Ugo Baldassari ha fatto il massimo, purtroppo non c’era partita". Dopo la festa per la sua elezione a sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti si gode il successo ottenuto dai dem negli altri comuni. "Un successo figlio del lavoro che abbiamo fatto in questi anni nel territorio, e della capacità di ritrovare l’unità nel partito, che rischiava di essere divorato dalle correnti", osserva Sacchetti, segretario provinciale del Pd dal 2019 fino a pochi mesi fa.

Sicuro che le correnti non esistano più nel Pd riminese?

"Ci sono ancora. Ma negli ultimi tre anni abbiamo saputo lavorare di squadra e i risultati si sono visti. Nel 2021 abbiamo vinto a Rimini e ci siamo ripresi Cattolica. Nel 2022 la vittoria fondamentale a Riccione e poi l’elezione di Andrea Gnassi a deputato del Pd. E ora gli ottimi risultati alle amministrative, così come alle europee, dove siamo riusciti a resistere all’avanzata di Fratelli d’Italia".

Sta forse cercando di prendersi dei meriti?

"No. Al contrario, dico che questi risultati sono arrivati grazie a una ritrovata unità e al lavoro di squadra. Una svolta arrivata nel 2021 quando Emma Petti e Jamil Sadegholvaad, entrambi in corsa per la candidatura a sindaco di Rimini, dopo mesi di tensioni hanno trovato un accordo e poi Jamil, grazie anche a Emma, ha vinto le elezioni al primo turno". Da quel momento in poi è cambiata l’aria nel Pd riminese?

"Sì, e lo dicono i risultati. Il fatto che Jamil, Emma, Gnassi, Nadia Rossi fossero tutti presenti insieme, alla festa di chiusura della mia campagna elettorale a Santarcangelo, ha testimoniato ancora una volta che, nei momenti che contano, sappiamo unire le forze e mettere da parte le correnti e le posizioni diverse".

Il risultato delle europee dice che Fratelli d’Italia è diventato il primo partito in provincia.

"Vero, ma le europee sono un’altra cosa rispetto alle amministrative dove contano le facce, il lavoro fatto, i programmi. Se poi guardiamo i numeri, FdI è il primo partito nel Riminese ma per soli 2mila voti. E noi, rispetto al 2019, abbiamo guadagnato 3mila preferenze in più".

Insomma: il Pd esce rafforzato da questa tornata elettorale?

"Assolutamente sì. In alcuni dei comuni più importanti abbiamo surclassato i rivali: Fabrizio Piccioni a Misano ha preso quasi il 58%, io il 59% e Michela Bertuccioli ha vinto con il 65%. Significa che i cittadini hanno premiato il lavoro fatto".

Anche stavolta i candidati sono stati scelti senza fare le primarie: sono passate di moda?

"Le primarie sono un importante strumento. Purtroppo quando le abbiamo fatte qui non hanno mai portato nulla di buono: si sono sempre rivelate una resa dei conti tra le varie correnti".

Nel 2026 si vota a Rimini: Sadegholvaad ricandidato?

"È un ottimo sindaco, ha grande empatia, sa raccogliere e ascoltare le necessità di riminesi. E io non ho alcun dubbio che sarà ricandidato tra due anni".

Lei è segretario dimissionario: che Pd lascia al futuro erede?

"Un partito più forte, più coeso, che è stato capace di rinnovarsi e, soprattutto, di ritornare tra la gente".