L’"esercito" degli immigrati "Gli ucraini fanno gli stagionali, ma è una soluzione temporanea"

A un anno dallo scoppio della guerra, parla Dmytro Shchukin, presidente dell’associazione People for Ukraine che racconta in quale modo gli ucraini di Rimini affrontino i lunghi periodi lontano da casa.

Quanti ucraini sono rimasti?

"In Italia sono stati registrati circa 169mila migranti dall’Ucraina. È difficile tenere traccia di tutti, molti sono stati trasferiti nelle altre regioni con il programma della prefettura, perché la provincia di Rimini aveva un surplus di sfollati. Di ucraini a Rimini ne sono rimasti tanti, ma alcuni sono tornati già in patria. Molti di questi lavorando facevano fatica ad aiutare i figli perciò sono rientrati in patria dove hanno il resto della famiglia che può aiutarli".

Molti suoi concittadini svolgevano lavori qualificati in Ucraina. Come si sono occupati a Rimini?

"Gli ucraini della provincia di Rimini studiano italiano e lavorano. Ovviamente in inverno ciò risulta più arduo, perché il lavoro cala e quando non si parla una lingua molto bene è difficile che si trovi occupazione. In estate la situazione cambia e trovano più facilmente impieghi da cameriere nei ristoranti o negli alberghi, oppure come badanti ma queste realtà sono poche. La maggior parte, insomma, fa la stagione e per alcuni ucraini è frustrante perché molti di loro sono altamente specializzati nelle professioni che esercitavano in Ucraina e di conseguenza si sono ritrovati da un giorno all’altro ad arrangiarsi".

Cosa hanno in mente gli ucraini di Rimini per il loro futuro?

"Parecchi di loro sperano di ritornare, ma non sanno quando. Altri vorrebbero rimanere, tuttavia non sono tanti. E non mi risultano ucraini che hanno fatto famiglia in provincia".

Ci sono state delle situazioni spiacevoli?

"No, nulla in particolare. A Rimini e da tutta Italia mi arrivano alcune segnalazioni dalle scuole. Ci sono bambini che studiano russo con insegnanti russi, i quali forniscono informazioni false sulla Crimea sostenendo che sia russa, per i bambini questa si è rivelata un’esperienza traumatica. Durante le lezioni di geografia, poi, nel materiale didattico alcune mappe dell’Ucraina sono scorrette. Oppure il "borcht", il nostro piatto tipico riconosciuto dall’Unesco, viene definito come russo".

Che tipo di pace chiedete?

"Faremo una manifestazione il 24 febbraio. Per noi c’è una sola pace: che i russi invasori se ne vadano dal nostro paese".

Andrea G. Cammarata