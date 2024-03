L’Esercito del futuro. Riminesi in Accademia giurano alla Repubblica: "Atto di responsabilità"

Enea Papini e Mattia Bertozzi, il vostro è il volto dell’Esercito del futuro. Che cosa vi ha spinto ad entrare nell’Accademia militare?

Enea: "Ho deciso di entrare in Accademia perché la vita militare mi ha sempre affascinato, specialmente il ruolo del Comandante, che ha il compito di dirigere molte persone, organizzando il lavoro di tutti in modo da riuscire a portare a termine i compiti affidati con efficienza. Inoltre, mi ritrovo perfettamente nei i valori che incarna l’Esercito, quali il sacrificio, la dedizione, l’impegno verso gli altri e la Patria".

Mattia: "Mi ha spinto fare l’Accademia Militare la possibilità di poter proseguire i miei studi in ingegneria informatica, avendo anche l’opportunità di provare a diventare Pilota Elicotterista. L’accademia mi ha sempre dato l’impressione di offrire formazione a 360 gradi all’allievo, dagli studi teorici alle capacità fisiche e comportamentali. Inoltre, ho fatto questa scelta come sfida personale con me stesso".

Il giuramento alla Repubblica è un atto solenne. Che emozioni avete provato in questo momento (ieri, ndr)?

Enea: "Sono molto emozionato, giurare fedeltà alla Repubblica Italiana è un passo fondamentale nella mia vita e nel mio percorso professionale, sancisce ufficialmente l’ingresso nell’Esercito. Abbiamo pronunciato le parole contenute in quella formula fatidica che tanti prima di me hanno pronunciato, mi motiva ad impegnarmi sempre al massimo delle mie capacità per poter dare un contributo efficace".

Mattia: "Il giuramento è un evento molto importante, sia come atto simbolico ma soprattutto come promessa di impegno e responsabilità per me stesso e per gli altri: mi stimola a migliorarmi e a dare il massimo per poter essere in futuro un ottimo Ufficiale pronto ad ogni situazione".

All’interno dell’Accademia, invece, che percorso di studi avete intrapreso?

Enea: "Attualmente seguo il corso di Scienze Strategiche, che mi porterà, a seconda dell’arma in cui verrò immesso, a specializzarmi nell’indirizzo politico-amministrativo o sistemi infrastrutturali, per poi proseguire con una laurea di secondo livello alla Scuola di Applicazione di Torino. Da Ufficiale mi aspetto di assumere ruoli di comando sia operativi che dirigenziali, in concreto aspiro a diventare Ufficiale dell’Arma di Fanteria, per poi proseguire la mia carriera allo Stato Maggiore. Mi aspetto anche di approfondire le mie conoscenze, frequentando ulteriori corsi, anche all’estero".

Mattia: "In Accademia sono entrato come Allievo Ufficiale Tramat/Ingegneri. Il mio percorso quindi, visto anche il mio pregresso scolastico, sarà quindi Ingegneria Informatica".

Come si svolgono le vostre giornate in Accademia e quali sono gli interessi che avete modo di coltivare?

Enea: "La giornata tipo di un allievo dell’Accademia Militare è ricca di impegni, che consistono principalmente in lezioni universitarie e attività ginnica-sportive. Alcuni degli sport che pratico sono equitazione, tiro sportivo e nuoto. Gli allievi ufficiali più esperti nello sport possono partecipare ai gruppi sportivi di pallacanestro, pallavolo, atletica, oltre agli sport sopra menzionati. L’Accademia prende anche parte a competizioni a livello provinciale e a tornei assieme alle Accademie delle altre Forze Armate".

Mattia: "La giornata in Accademia è molto intensa, le attività sono davvero tante ma il tempo deve bastare per riuscire a fare tutto. Le attività più interessanti a mio avviso sono sicuramente quelle a me nuove come le materie militari o le differenti attività sportive come ad esempio Metodo di Combattimento Militare o Equitazione"

Che legame avete e conservate con Rimini anche in questo momento lontano da casa?

Enea: "Sono molto legato al luogo in cui sono nato e cresciuto, li si trovano i miei amici e la mia famiglia. Tuttavia, sono abituato a vivere lontano dalla mia città, avendo vissuto per un paio di anni a Bologna ed anche all’estero. È molto probabile che, per la scelta che ho fatto, debba allontanarmi dalla mia regione di provenienza, tuttavia questo non mi causa preoccupazioni, anzi mi rende curioso delle esperienze che potrò fare".

Mattia: "Sono molto legato a Rimini. A mio parere una stupenda città molto viva in particolar modo durante la stagione estiva grazie al turismo. La città e piena di attività e luoghi suggestivi, il tempo è ottimo e ovviamente ci sono legato perché lì sono presenti tutti i miei amici e famigliari. Proprio loro mi mancano, la vicinanza, le mie vecchie abitudini e i miei hobby".