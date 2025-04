Lesione midollare, incontro divulgativo con Puravida 2.0

Prosegue la serie di incontri dedicata allo sport e all’inclusione a San Giovanni in Marignano. Il secondo appuntamento, sabato 5 aprile (ore 18, sala del Consiglio Comunale), è in programma nella ricorrenza della Giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale, che si celebra il 4 aprile di ogni anno. Protagonisti dell’incontro, con una presentazione scientifico-divulgativa dal titolo "Lesione midollare: un mare di opportunità", saranno il dottor Andrea Naldi, medico specialista in fisioterapia, già primario in medicina riabilitativa Ausl della Romagna, e l’associazione Puravida 2.0 aps (foto), che sta lavorando alla realizzazione di un’imbarcazione al 100% inclusiva, inoltre Michele Capecci, membro della Consulta per l’inclusione, i diritti e le pari opportunità di San Giovanni in Marignano, che si occupa in particolare del tema delle barriere architettoniche. Al fine di sensibilizzare un pubblico il più possibile ampio, anche per fasce d’età, nella mattinata di sabato il dott. Naldi incontrerà le classi seconde della scuola media dell’Istituto Comprensivo Statalle. L’iniziativa è organizzata e promossa dalla Consulta per l’inclusione, i diritti e le pari opportunità, insieme all’Assessore allo Sport Nicola Gabellini e ai consiglieri comunali Lorenzo Bartolini e Roberta Tomasetti.

lu.pi.