Lesioni colpose, indagato Pedini Amati

"Sono indagato per lesioni colpose dalla Procura di Lucca per un fatto che non ho commesso. È una storia incredibile che spero non capiti mai a nessuno". A raccontarla sui banchi del Consiglio grande e generale è il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. È un fiume in piena il ministro sammarinese che, nel parlamento del Titano, dà lettura dell’atto giudiziario. O meglio, di quella parte non coperta dal segreto istruttorio. "Sono indagato – dice – per un fatto accaduto il 21 agosto del 2022 a Viareggio. Ma a Viareggio quel giorno nel quale mi viene imputato di aver malmenato una persona, io non c’ero. Ero, per impegni istituzionali, a La Verna insieme ai frati del convento in visita ufficiale". Stando alla rogatoria che la Procura di Lucca ha inviato al Tribunale di San Marino per chiedere assistenza giudiziaria, il Segretario Pedini Amati sarebbe accusato di aver malmenato un cittadino italiano, di origine straniera. "Ripeto, non mi trovavo lì. Chiederò i tabulati telefonici per localizzare me e i miei famigliari in quei giorni e anche nei giorni precedenti. Dimostrerò la mia assoluta estraneità a questa vicenda che ha dell’incredibile". Pedini Amati di una cosa sembra certo. "Non è un caso. Io non credo al caso. Ora non posso entrare nei dettagli di questa vicenda, ma quando saranno desecretati gli atti entrerò nel dettaglio. Eccome se lo farò". Poi svela un retroscena.

"Mesi fa mi era arrivato all’orecchio che sarei stato indagato. Allora, feci richiesta al tribunale unico di San Marino se ci fosse un’indagine in corso nei miei confronti. Niente". Fino ad arrivare a oggi. "Tutto questo non è casuale e scoprirò il mandante di questo atto politico – tuona in Consiglio – Ci volessero anche anni, ma lo farò. All’interno di questo Paese si continua a voler colpire gli avversari così. Si può arrivare a questo punto? Io penso di no". Da qui la scelta di raccontare tutto pubblicamente, in parlamento. "Ho sempre sostenuto che un consigliere, e tanto più un segretario di Stato, sotto indagine dovesse comunicarlo in Consiglio. E così sto facendo. Ora vi chiedo – dice rivolgendosi all’aula – in un caso del genere palesemente inventato un ministro indagato cosa deve fare? Deve dare le dimissioni?". Pedini Amati promette battaglia. "Denuncerò per calunnia tutti quelli che hanno fatto questo – dice – Vi prometto, anzi prometto a mia figlia, perché suo padre è una persona seria e onesta, di dimostrare non la mia estraneità che mi sembra cosa pacifica, visto che non ero a Viareggio quel giorno, ma chi è il mandante di una cosa del genere".

Donatella Filippi