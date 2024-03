Lesioni in ufficio. Imprenditore torna libero

Torna libero l’imprenditore di 47 anni che era stato arrestato dai carabinieri perchè accusato di aver aggredito la moglie durante un litigio per motivi economici, chiudendola a chiave in ufficio per impedirle di uscire. L’allarme era scattato martedì scorso, nel primo pomeriggio. L’uomo, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe cominciato a inveire contro la donna (dalla quale si sta separando), rimproverandole l’ammanco di una certa somma dal conto corrente aziendale. L’indagato le avrebbe intimato di restituire immediatamente la somma attraverso un bonifico, o in caso contrario non le avrebbe permesso di lasciare l’edificio. L’uomo, a quel punto, l’avrebbe trascinata di forza all’interno dell’ufficio, si sarebbe piazzato davanti alla porta, chiudendola a chiave. La donna, approfittando di un momento di distrazione del marito, sarebbe riuscita comunque a prendere il telefono fisso e a comporre il numero unico di emergenza 112, lasciando la cornetta sollevata sul tavolo. I carabinieri sono quindi accorsi sul posto trovandosi davanti la donna spaventata a morte. Sentito dal giudice, l’imprenditore – difeso dagli avvocati Stefano Caroli e Stefano Barbiani – ha respinto le accuse a suo carico, ammettendo che tra lui e la moglie – durante l’ennesima discussione per motivi economici– ci sarebbe stato uno strattonamento reciproco, ma di non aver mai messo atti maltrattamenti o vessazioni di alcun tipo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione del 47enne, ritenendo verosimili le accuse di lesioni e violenza privata, ma non essendoci elementi per supporre una condanna maltrattante ripetuta nel tempo nei confronti della donna.