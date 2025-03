L’esperimento di Magica Gilly e Mago Gabriel

Un mistero che attraversa il tempo, un documento sigillato che custodisce una profezia. Saranno questi gli elementi al centro dell’esperimento che si terrà mercoledì alle 10.30 all’Aeroclub di San Marino. Un evento aperto alla stampa e al pubblico che anticipa il 26esimo Festival Internazionale della Magia di San Marino. Per la prima volta, Magica Gilly, illusionista di talento e figlia del mago Gabriel, avrà un ruolo determinante in un esperimento del padre. L’esperimento si ispira alle incredibili capacità attribuite al celebre sensitivo torinese Gustavo Rol e ruota attorno a un’antica profezia, custodita tra due lastre di plexiglas e sigillata con un lucchetto. Cinque chiavi verranno consegnate a cinque persone scelte tra il pubblico, ma solo una sarà in grado di aprire il lucchetto. Un volontario guiderà un’auto lungo la fila dei cinque partecipanti. A bordo, Gabriel e Magica Gilly osserveranno il procedere dell’esperimento. Gilly, bendata, tenterà di percepire chi tra loro possiede la chiave corretta. Se la chiave sarà quella giusta, il sigillo verrà rotto e la profezia svelata.