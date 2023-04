L’essenza di Riccione nel nostro speciale

Torna domani in edicola con il Resto del Carlino il fascicolo Vivere Riccione. Tornano le storie, le invenzioni e le idee che descrivono una città.

La copertina è dedicata a Martina Colombari che Riccione ce l’ha nelle vene. Reduce dal viaggio con Pechino Express assieme al figlio Achille, sa bene che il sapore di casa è unico, e lo sente avvicinandosi al mare. Sarà anche l’occasione per omaggiare tre fotografi, Zangheri, Luzzi e Casalboni, che per decenni hanno fermato su una pellicola la vita di Riccione facendo del proprio lavoro una testimonianza vivente dell’evoluzione di un luogo, delle sue persone, dei suoi ospiti e della sua anima. Quell’essenza oggi ha anche un profumo. A trasformare l’anima dei riccionesi in fragranza ci ha pensato un’intera famiglia. Per chi vuole portarsi a casa al ritorno dalle vacanze il sapore di questa terra la possibilità oggi c’è. Il prossimo numero di Vivere Riccione ci dirà anche che mese di maggio ci attende dal punto di vista degli eventi e dei congressi. Una vera cura per i numeri del turismo nostrano, guardando alle presenze generate dagli sportivi, che occuperanno la città, e dai medici attesi nei convegni che riempiranno il palazzo dei congressi. Molti di questi eventi sono ormai storici, altro elemento che dà la misura di come Riccione finisca per stregare chi ci arriva fin dalla prima volta.

Profumi, dive del passato, bagnanti e la dolce vita degli anni Ottanta rimasti per la loro leggerezza una decade che è sempre bello rivivere. Ma il passato lo si può rivivere. Dove? Ovviamente a Riccione, e vi spiegheremo come e quando.

Nel fascicolo non poteva mancare il cuore pulsante della città, quel ‘salotto’ che sa cambiare e rigenerarsi. È qui che cambiano le vetrine e aprono nuovi locali sospesi tra passato, presente e futuro. Vivere Riccione sarà ancora una volta l’occasione per conoscere la città e chi la vive.